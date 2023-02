¡Leo Messi vuelve al trono y se consagra como el mejor jugador del mundo en los premios The Best de la FIFA!

- Messi ganó su segundo premio The Best en su séptima entrega e iguala a Cristiano Ronaldo y Lewandowski (2 cada uno). Modric también fue galardonado en 2018.

“Es un honor para mí volver a estar en esta gala y poder ser el ganador. Quiero agradecer a mis compañeros, hoy estamos acá, Scaloni, el Dibu, estamos representando a todos ellos. Esto es parte de ellos. Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear y buscarlo, al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera, es el sueño para cualquier jugador, muy pocos lo pueden conseguir y yo lo pude obtener. Quiero agradecer a mi familia, a la gente de Argentina por ese momento tan especial, que va a quedar de por vida en los recuerdos de nosotros, y le mando un beso a grande a mis hijos, los amo y vayan a dormir ya (risas)”, son las palabras de Messi.

- ¡EL MEJOR JUGADOR DEL MUNDO ES LEO MESSI! - Infantino reconoce que la final fue la mejor de la historia entre la Argentina de Messi y la Francia de Mbappé que se decidió en los penales. - Veremos quién será el elegido para suceder a Robert Lewandowski. - EL MOMENTO DE LA VERDAD: Messi, Benzema y Mbappé son los finalistas para ganar el premio al mejor futbolista del 2022. - Infantino fue el encargado de entregarle el The Best a Alexia Putellas.

“Gracias a todos los que han votado. Voy a empezar agradeciendo a mi familia que no ha podido venir, a mis compañeras, al presidente, toda la gente que trabaja en el club y sobre todo quiero acordarme de los que han estado todos los días. Gracias a ellos soy quien soy ahora. A todas las personas que tienen un sueño espero que quede reflejado que si lo tienes reflejado lo puedes conseguir”, dice Putellas.

- ¡ALEXIA PUTELLAS VUELVE A GANAR EL PREMIO COMO MEJOR JUGADOR DEL MUNDO! - Es momento de revelar quién es la mejor jugadora del 2022. Alexia Putellas (Barcelona) Beth Med (Arsenal) y Alex Morgan (San Diego) son las finalistas. - DATO CURIOSO: El ‘Dibu’ Martínez fue elegido como el mejor portero, pero no fue votado para formar parte del 11 ideal de la FIFA. Courtois sale en su lugar.

- EL MEJOR EQUIPO MASCULINO DE LA FIFA: Courtois; Hakimi, Van Dijk, Cancelo; De Bruyne, Casemiro, Modric; Messi, Benzema, Haaland y Mbappé. Suben todos los jugadores, excepto los del Real Madrid que no han ido a la gala. - Vamos a conocer al mejor equipo del 2022 en la categoría masculina.

- EL MEJOR EQUIPO FEMENINO PARA LA FIFA: Endler; Bronze, Williamson, Renard, Mapi León; Walsh, Alexia Putellas, Obendorf; Alex Morgan, Sam Kerr y Beth Mead. David Aganzo hace entrega de la mitad de los premios. - Es hora de conocer al equipo ideal de la categoría femenina.

- El ‘Tula’ recoge el The Best vestido con la camiseta de Argentina y su inseparable bombo. “Gracias a Scaloni, Messi. Somos los mejores. He recorrido el mundo viendo a Argentina. Es emocionante tener al mejor entrenador, portero y jugador. A mis 82 años estuve en todos lados. Estoy muy contento y quiero dar un saludo a todos los hinchas del mundo. La pasión del fútbol es impresionante. Soy uno más de los miles de hinchas argentinos que estuvimos en Qatar. Muchachos de la selección dieron una alegría inmensa al pueblo”.

- ¡LA SELECCIÓN ARGENTINA TIEN LA MEJOR AFICIÓN DEL MUNDO! - Ahora conoceremos a la mejor hinchada del 2022. Abdullah Alsulmi (Arabia Saudita), la hinchada de la selección argentina y de la selección japonesa son las nominadas.

- LUKA LOCHOSHVILI SE LLEVA EL GALARDÓN AL JUEGO LIMPIO: “Estoy feliz por el premio, pero más por salvar una vida que es más importante que el fútbol”.

- Ahora conoceremos el premio al ‘Fair Play’. Camavinga, Lochoshvili y Mané optan al trofeo de la FIFA.

- “Agradecer al presidente de la AFA, a los 26 jugadores, a Aimar, Ayala... todo mi cuerpo técnico y como siempre digo que no hay cosa más linda que ver ganar a tu país. Este triunfo es para ellos. A mi esposa, a mis hijos, a la gente de mi pueblo y mi país que gracias a ellos soy lo que soy”, son las palabras de Scaloni. - ¡EL ARGENTINO LIONEL SCALONI ES PREMIADO COMO EL MEJOR TÉCNICO DEL MUNDO!

- El italiano Fabio Capello dará a conocer al mejor DT del 2022. - Se viene el galardón para el mejor técnico masculino. Scaloni, Ancelotti y Guardiola son los tres nominados, pero el argentino apunta para llevárselo por conquistar la Copa del Mundo.

- Y LA GANADORAS ES... ¡SARINA WIEGMAN! La neerlandesa, de 53 años, dirigió a la Selección de Inglaterra para conquistar la primera Euro Femenina de toda su historia. Fueron campeonas con paso perfecto. - Es momento de conocer a la mejor entrenadora del curso anterior. - El tanto de Marcin Oleksy que le dio el Puskás. Toda una historia de superación.

- Alessandro del Piero entrega el The Best al futbolista polaco amputado de su pierna izquierda. “Es un gran placer recibir este premio al mejor gol del año. Quiero dedicarlo a todos los que me han ayudado durante mi carrera, los miembros de mi club y toda la familia del fútbol”, expresó. - MARCIN OLEKSY ES PREMIADO CON EL PUSKÁS POR SU GOLAZO.

- Y ahora conoceremos al gol más espectacular de la temporada. ¿Quién se llevará el Puskás? - “Es algo muy lindo para mi carrera. Un orgullo para mi país. La gente sabe lo pasional que es ser argentino. Sentimos esa conexión con el país. Me acuerdo de Scaloni que me dio la oportunidad de ir con Argentina. Siempre me preguntan quienes son mis ídolos y siempre digo que ver a mi mamá trabajar 8-9 horas y a mi papá. Mis ídolos son ellos”, las emotivas palabras del ‘Dibu’ tras recoger el trofeo.

- EMILIANO ‘DIBU’ MARTÍNEZ SE LLEVA EL PREMIO AL MEJOR PORTERO DEL 2022. - El brasileño será el encargado de entregar el galardón. - Y ahora se viene el premio al mejor guardameta en la categoría masculina. Emiliano Martínez, Bono y Courtois son los nominados. - Y LA GANADORA ES MARY EARPS, ARQUERA DEL MANCHESTER UNITED Y SELECCIÓN DE INGLATERRA.

- La FIFA entregará el primer galardón a la mejor portera de la campaña.

- Se viene la hora de entregar los premios tras el bonito homenaje a Pelé. - Es momento para que Ronaldo haga entrega de un The Best honorífico a Márcia Aoki, la viuda de Pelé. “Este es un precioso tributo de la FIFA. Estoy agradecida por ello. Dios nos dio a Pelé y siempre estaremos agradecidos por ello”, dice.

- Y ahora sube al escenario Ronaldo Nazario para hablar sobre Pelé: “Era un jugador adelantado a su tiempo, tanto para mí como para el mundo del fútbol. Hacia controles orientados, goles de chilena... Lo recuerdo con cariño. En 2002 me visitó en uno de los momentos más felices de mi carrera al ganar el Mundial. Él, un atleta negro, demostró que puede ser el mejor. Esa lucha no ha acabado, pero espero que todos se inspiren en el ejemplo. Su legado será eterno. Descansa en paz, amigo mío”.

- LA FIFA EMITE UN VIDEO RECORDANDO A PELÉ: en las imágenes se puede ver los regates del crack brasileño, sus golazos y las mejores jugadas en su etapa como profesional. - “Bienvenidos a París, una ciudad en la que vamos a celebrar un homenaje a los mejores. Celebramos el alma del fútbol. La mejor Copa del Mundo de la historia y tenemos el Mundial femenino en Australia. El fútbol es alegría y felicidad. Quiero recordar a Siniša Mihajlović y a Pelé que es eterno. Doy las gracias a su familia. Deseo una maravillosa velada”, las palabras del presidente de la FIFA. - Habla Gianni Infantino agradeciendo a todos los presentes y la ceremonia comienza con un emotivo homenaje a Pelé. - TODO LISTO: ¡ARRANCA LA GALA DE LOS PREMIOS THE BEST!

- Así fue el arribo de Messi con su esposa Antonela Roccuzzo. ¡Qué elegancia la de Francia!

- Leo Messi acaba de llegar sobre la hora acompañado de Antonela Roccuzzo. Ambos posaron en la alfombra verde y saludaron a los fanáticos sin dar declaraciones.

- Alessandro del Piero, histórico de la Juventus y ‘Azzurra’.

- Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ya se encuentra en la ceremonia.

- Didier Drogba, leyenda del Chelsea y Costa de Marfil, no podía perderse la esperada gala.

- El extécnico Fabio Capello en la gala de los premios The Best.

- En el Real Madrid no viajarán para la entrega de los premios.

- La Albiceleste anunció la renovación de Scaloni hasta 2026. El DT argentino parte como favorito para ganar el premio al mejor en su categoría.

- Claude Makelele y Julio César posando a falta de 40 minutos de que inicie el evento.

- Campeón del mundo con Italia, el exdefensor Fabio Cannavaro, entre los invitados en París.

- Se trata de la séptima entrega de los premios The Best y Messi va por el segundo. Cristiano Ronaldo tiene y Lewandowski (2 cada uno) y el otro es para Luka Modric. - El periodista d ESPN, Andrés Agulla, tiene claro que Messi debe ganar el premio The Best.

- Maxi Rodríguez no se podía quedar en casa y acompañó a la expedición Albiceleste en la gala.

- Esteban ‘Cuchu’ Cambiasso espera que los argentinos sean los protagonistas de la noche.

- El neerlandés Wesley Sneijder, presente en la gala de los premios The Best.

- El marroquí Bono también fue nominado como mejor guardameta por su protagonismo en Qatar-2022.

- Emiliano ‘Dibu’ Martínez es el favorito para ganar el premio al mejor portero.

La gala comenzará con un homenaje al fallecido Pelé y contará con Ronaldo Nazario como invitado especial. El hondureño David Suazo también estará en la capital francesa y en la cena previa compartió con el narrador Andrés Cantor.

No es la primera vez que Suazo asiste como invitado a estas ceremonias. Ya lo hizo en 2017 cuando fue el encargado de premiar al equipo ideal junto al inglés Frank Lampard. Hay que recordar que los premios han cambiado en sí su formato por la disputa en los meses de noviembre y diciembre por el Mundial, ya que la FIFA tiene por norma reconocer los méritos por temporada y no por año como ha sido en esta ocasión. Nominados al premio The Best al mejor jugador Karim Benzema (Real Madrid), Leo Messi (PSG) y Kylian Mbappé (PSG). El argentino parte como favorito para suceder a Lewandowski por aquello del impacto de la Copa del Mundo.

Nominadas al Premio The Best a la mejor jugadora Alexia Putellas (Barcelona) es la gran favorita a revalidar el galardón pese a la lesión que sufrió en el pasado mes de junio. Beth Med (Arsenal) y Alex Morgan (San Diego) son las finalistas. Nominados al Premio The Best al mejor entrenador Lionel Scaloni (Argentina), Pep Guardiola (Manchester City) y Carlo Ancelotti (Real Madrid) son los finalistas al mejor DT del 2022. Nominadas al Premio The Best a la mejor entrenadora Las nominadas son Sonia Bompastor (Lyon), Pia Sundhage (Brasil) y Sarina Weigman (Inglaterra).

Nominados al Premio The Best al mejor portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa), Yassine Bounou (Sevilla) y Thibaut Courtois (Real Madrid) son los tres que están en la pelea. Nominadas al Premio The Best a la mejor portera Las nominadas para llevarse el premio son Christiane Endler (Lyon), Ann-Katrin Berger (Alemania) y Mary Earps (Inglaterra). Nominados al Premio The Best a la mejor afición Completarán los premios el dedicado a la afición con Abdullah Alsulmi (Arabia Saudita), la hinchada de la selección argentina y de la selección japonesa.