La carta que recibió Álvaro Rodríguez para ser fichado con 12 años: “Se ruega que no vengas con ropa del Real Madrid...”

“De conformidad con la solicitud que nos tiene formulada, te convocamos para que realices una prueba, el día y la hora que figura en el encabezado de esta citación (12 de marzo de 2017 a las 09.30 horas). Deberás presentarte a la hora de la prueba con esta carta en la Ciudad del Real Madrid. Provisto de botas de tacos de goma, medias de deporte (preferiblemente blancas) y toalla, pudiendo ir acompañado de dos familiares. Se ruega no traer a las pruebas ropa deportiva del Real Madrid, por confusión con la que prestamos para los partidos”, rezaba la carta del equipo blanco para Álvaro .

Los padres del jugador se pusieron en contacto con la entidad merengue para confirmar la correspondencia, pero solo se necesitaba una cosa más: la autorización del Girona, equipo en el que se estaba formando.

“Necesitamos que traigas firmada una de las siguientes autorizaciones según corresponda. La izquierda si estás en algún equipo federado (firmada por el equipo). La de la derecha si no es así”, avisaba la carta los blancos.

No hizo las pruebas por culpa del Girona

La felicidad de Álvaro se transformó en tristeza porque un director técnico del Girona no dio el visto bueno. La autorización no fue concedida por parte del club catalán, provocando desilusión en el delantero y su familia. El 12 de marzo de 2017 Álvaro no se presentaría a las pruebas del Madrid.

Para levantarle el ánimo, los padres de Rodríguez decidieron llevarlo para hacer un tour en el Santiago Bernabéu por un fin de semana y ver un partido del Real Madrid. El charrúa paseó por toda la ‘Casa Blanca’, soñando en que algún día podría estar en ese campo marcando goles.