Xavi se enfada tras caer contra el Almería y su advertencia: “No piensen que ganaremos LaLiga de forma sobrada”

Pésima semana para el Barcelona. El equipo de Xavi sufrió la eliminación a mitad de semana en la Europa League y este domingo fue sorprendido en el campo del Almería . El entrenador no ha escondido su frustración, asegurando que ha sido el peor partido de la temporada. Advirtió que todavía no han ganado LaLiga y perdieron la oportunidad de ponerse a 10 puntos del Real Madrid .

“Muy cabreado porque hemos hecho el peor partido de la temporada, sobre todo en la primera parte. Nos ha faltado circulación, intensidad, ritmo... no hemos mostrado pasión para ganar el partido. En la segunda, sí, pero vas a remolque. Partido difícil, día duro, pero seguimos líderes a siete puntos. Hemos fallado, pedir disculpas a la afición. Costará ganar LaLiga, pero hemos de cambiar ya el chip. No hemos demostrado que teníamos ganas de ganar”.

Dinámica

“Hay un Almería que se está jugando la vida y a nosotros nos ha faltado esa intensidad y esa pasión. La segunda parte ha sido de otra manera, pero ya era tarde. Ellos han defendido muy bien, han estado muy bien el área”.

Decepcionado

“De la primera parte, sí. De la segunda, no. Lo hemos intentando, no nos ha dado, pero hemos mostrado fe y pasión. Me voy enfadado. En la primera parte ha sido el peor partido de la temporada cuando no debíamos fallar”.