OFICIAL: Al Hilal anuncia la salida de Neymar; el delantero brasileño se acerca al Santos, el equipo de sus amores

¡Es oficial! Neymar Jr. ya no será jugador del Al Hilal de Arabia Saudita, luego de 7 partidos disputados y cuatro títulos conquistados, así lo anunció el exequipo del delantero brasileño a través de una publicación en su cuenta de X.

Fabrizio Romano compartió un tweet en su cuenta oficial de X: “El regreso de Neymar al Santos ahora es inminente, ya que se ha llegado a un acuerdo verbal. La próxima semana se seguirán los pasos formales para comprobar la fórmula final del acuerdo con Al Hilal y los contratos. Neymar ya dijo que sí a la mudanza... here we go, soon”, expresa el comunicado del periodista italiano.

Y en la tarde de este lunes, el conjunto de Arabia Saudita hizo oficial la salida de Neymar del club: “Al Hilal y Neymar acuerdan poner fin a la relación contractual de mutuo acuerdo. Gracias Neymar y mucha suerte”, expresa el comunicado lanzado por el conjunto saudí.