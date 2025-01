Messi de gira por América: los amistosos pendientes de Inter Miami; ¿a qué equipos enfrentan previo al juego ante Olimpia?

El Inter Miami de Leo Messi arrancará este martes su gira de pretemporada con un viaje a Perú para enfrentarse el miércoles 29 de enero al Club Universitario de Deportes limeño, en el primero de tres amistosos en América Latina.

Los tres partidos del Inter Miami en Sudamérica y Centroamérica estarán organizados por Stoneweg Places & Experiences y por NSN (Never Say Never), que ya apostó por la franquicia de Florida en su gira internacional de 2023.