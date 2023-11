OFICIAL: Ángel Di María, campeón del mundo en Qatar 2022, confirma que se retira de la Selección Argentina

A través de sus redes sociales, el actual futbolista del Benfica señaló que el duelo ante la Verdeamarela fue su último en Eliminatorias CONMEBOL y confirmó que al terminar Copa América se celebrará entre el 20 de junio y el 14 de julio. ‘El Fideo’ colgará los botines para su Selección.

“Bueno, llegó el último partido de Eliminatorias para mí, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo. La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y sentirla con todo el orgullo”, dijo el “Fideo” Di María, de 35 años, en un mensaje publicado en la red social Instagram.