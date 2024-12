OFICIAL: Llegó en julio, pero el Milán lo despide tras dar unas entrevistas desde su carro: “Le deseamos lo mejor”

“No he hablado con nadie. No ha habido ningún encuentro con Ibrahimovic (directivo del club). Me siento seguro en el banquillo,¿por qué no iba a hacerlo? No he hablado con nadie”, dijo a DAZN nada más terminar el choque.

De hecho, habló de dirigir al equipo en la próxima Supercopa de Italia que se disputará a principios de enero.

“No tengo ningún indicio de no entrenar en la Supercopa. Ahora me voy a casa, con mi familia, veré el partido y me prepararé para trabajar mañana”, comentó en rueda de prensa.

Fue tras esas declaraciones cuando tuvo un breve encuentro con la directiva ‘rossonera’, que le comunicó un despido todavía no anunciado por el club, pero confirmado por el técnico.