Sergio Ramos es nuevo jugador del Sevilla: Años que firmó, su salario, la jugosa oferta que rechazó y pide disculpas a la afición

“No sólo era una deuda que tenía conmigo mismo sino también con mi familia, con mi abuelo que me hizo sevillista desde que era pequeño, con mi padre y creo que no tenía sentido tomar otro rumbo que no fuera pasar por mi casa”, dijo Ramos.

El emblemático central español regresa al Sevilla tras terminar su contrato con el PSG, al que llegó en el verano de 2021 después de rechazar una oferta de renovación del Real Madrid.

- Refuerzo defensivo -

El jugador de la localidad de Camas ha venido desde entonces dejando entrever su deseo de volver al Sevilla, mientras sus dirigentes negaban que fuera una opción.

Sin embargo, el mal arranque de temporada del Sevilla ha llevado al club a repensar su decisión.

El conjunto andaluz es el único que todavía no ha puntuado en LaLiga y su defensa ha mostrado mucha debilidad con ocho goles encajados en tres partidos.