A pesar de su afición por deportes como el tenis, el béisbol y el baloncesto, el Papa León XIV no es ajeno al mundo del fútbol. Recientemente, a través de la agencia Lusa, se conoció su postura en una de las discusiones más recurrentes del deporte rey: Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

La relación del Papa con Portugal va más allá del fútbol. Según informó Patricia Campos, rectora de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en Perú, el Pontífice también muestra interés por el cardenal portugués José Tolentino de Mendonça y es capaz de leer en portugués.

“Hace unos años, durante un viaje a Brasil, traje algunos libros de Tolentino en su idioma original. Como yo estudié en Brasil, leo en portugués, pero no sabía si él también lo hacía. Al ofrecérselos, le comenté que Tolentino debe leerse en portugués. Me respondió: ‘¿En portugués? Sí, yo leo’, y me pidió los libros para leerlos en su lengua original”, relató Campos.