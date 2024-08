París 2024: Otamendi estalló tras la eliminación de Argentina y el francés que lo invitó a pelear

“Me da mucha bronca que los jugadores... Pueden festejar, gozar lo que quieras, pero después ir hacia donde está la gente, los familiares, y festejarles ahí a ellos, no se debe. Había uno que ni sé cómo se llama. Balde, Bade, no sé (Loic Bade, zaguero del Sevilla) que si tiene ganas de festejar que venga donde estamos nosotros y lo resolvemos ahí. Hablamos lo que tengamos que hablar. Me da bronca que les festejen a chicos y familiares. Pero con la cabeza en alto porque intentamos hasta el final y la pelota no quiso entrar”, sentenció el defensor.