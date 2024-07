Partidos de hoy 4 de julio en la Copa América 2024 ¿Juega Messi?

Pero a partir de entonces no volvió a tener acción y vio desde el banquillo a la Albiceleste clasificarse a cuartos con puntaje perfecto. ¿Estará listo para el choque por el boleto a semis? ¿Forzarlo puede agravar la lesión y marginarlo del resto del torneo, en caso de clasificación argentina?



Aunque ya se ha visto al capitán participando de los entrenamientos en el campo del Houston Dynamo de la MLS, en el seno de los campeones del mundo se apela a la calma.

Bien o mal, con o sin su máxima figura, deberán hacerle frente a Ecuador si quieren sumar su segundo título consecutivo de la Copa América y el 16 en su palmarés, un número que los convertiría en el equipo más laureado del certamen.

“Altera que no juegue Leo, esa es la realidad para todo el mundo, no solo a mí. Intentaremos que esté y, si no está, buscar lo mejor para el equipo”, afirmó Scaloni.

Las apuestas consideran holgados favoritos a los albicelestes, que en otras ocasiones ya han lidiado con éxito la ausencia del ‘10’. A la solidez habitual de Emiliano Martínez y Cristian Romero, esta vez se suma la racha anotadora de Lautaro Martínez, goleador de la Copa con cuatro goles en tres juegos.