Pasó de ser héroe a villano y ahora regresa al Real Madrid como refuerzo para Álvaro Arbeloa en pleno mercado

Según informaron a EFE fuentes del club, Asencio apunta a jugar ante el Villarreal este sábado a pesar del dolor que sufre en la tibia y que ya le hizo ser sustituido al descanso del partido del martes en Liga de Campeones contra el Mónaco.

El Real Madrid comenzó este jueves a preparar la visita al Villarreal en un entrenamiento en el que Álvaro Arbeloa pudo contar por primera vez con Brahim Díaz, concluida su participación en la Copa África, y en el que vio como Raúl Asencio sigue aguantando el dolor en la tibia derecha para mantenerse disponible.

El central llevó a cabo una parte del entrenamiento con el grupo en la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas y Arbeloa cuenta con él para un centro de la defensa en el que Dean Huijsen es el único 100 % sano.

David Alaba acumula minutos residuales tras encadenar lesiones musculares; Antonio Rüdiger, con problemas en la rodilla desde la Supercopa de España, no está previsto que se recupere a tiempo para el partido liguero; y Militao aún tiene dos meses y medio por delante de recuperación de una rotura muscular en el bíceps femoral.

Además, una alternativa para la defensa, Aurelien Tchouaméni, no estará disponible por sanción, tras acumular cinco amarillas esta temporada en LaLiga EA Sports.

Tampoco, por lesión, estarán disponibles Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold para un partido en el que Arbeloa sí contará con Brahim Díaz.

El internacional por Marruecos llevó a cabo este jueves su primer entrenamiento a las órdenes de Arbeloa tras concluir su participación en la Copa África, en una derrota ante Senegal en la que fue protagonista, de forma negativa, tras un penalti que chutó 'a lo Panenka' en el tiempo añadido antes de caer en la prórroga.

Momento duro a nivel personal ante el que su técnico en el Real Madrid quiso mostrarle cariño.

“Ha hecho un torneo excepcional. Si Marruecos llegó a la final es en un porcentaje muy alto por el torneo que ha hecho Brahim. Con muchísimas ganas de recibirle y darle un abrazo. Es un chico con muchas capacidades y nuestra fuerza de jugar se puede adaptar en varios puestos. Los compañeros tienen ganas de darle un abrazo”, señaló.