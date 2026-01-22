Real Madrid metido en tremenda polémica y es enviado a juicio por este motivo: "Hay hechos delictivos"

La jueza que investiga al Real Madrid por la presunta comisión de delitos medioambientales al infringirse los límites sonoros en conciertos en el Santiago Bernabéu ha procesado al director general de la entidad, José Antonio Sánchez, y a la empresa del club que explota el recinto, Real Madrid Estadio S.L.U., al apreciar indicios de delito.En un auto al que ha tenido acceso EFE, la magistrada Mónica Aguirre ha acordado la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento, y afirma que <b>"hay indicios de la comisión de hechos presuntamente delictivos",</b> concretamente delitos contra el medio ambiente en su modalidad de contaminación acústica.