El impactante relato de Patrice Evra: “Vendía drogas y comía ‘Big Mac’ de la basura”

Patrice Evra tuvo sin lugar a dudas una carrera muy exitosa. Jugó en grandes equipos como Mónaco, Manchester United, Juventus y Olympique Marsella. Asimismo, fue seleccionado francés. Evra lo tiene todo ahora gracias a su carrera como jugador, pero en su infancia sufrió mucho junto a su familia. En una entrevista para la "BBC", Patrice Evra confirmó nuevos detalles de su vida cuando solo era un niño. Sin duda fue traumática. Ahora, confiesa que estuvo vinculado con las drogas. "He vendido drogas, he mendigado y he trabajado en una tienda de televisores. Uno no es cierto", señaló Evra mientras jugaban a "Dos verdades y una mentira". "No vendía televisores", aclaró el exjugador. Patrice Evra cuenta que su papá los dejó y en total eran 24 hermanos, por lo que tenía que buscar la manera de alimentarse. "A veces, a medianoche, cuando tiran los 'Big Mac' fríos, íbamos a recogerlos a la basura. Tras la marcha de mi padre, todo fue un caos", recordó.

Patrice Evra asegura que "el fútbol me salvó" y que no sabe qué hubiese pasado de no haber tenido ese talento. "Cuando tenía 17 años viajé a Italia (pasó por Marsala y Monza antes de fichar por el Niza en 2002). Recuerdo que entré en mi habitación y había un chándal. Llamé a mi mamá y le dije: 'Esto es el cielo, la gente nos sirve la comida y tenemos dos tenedores a un lado y dos cuchillos en el otro", contó.