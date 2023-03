Duro golpe al Barcelona: Pedri, descartado para el Clásico ante Real Madrid tras recaer de su lesión

“Llegaba muy justo. Sabíamos que había un riesgo. Ayer se resintió un poco y en estos partidos, si no estás al cien por cien, mejor no estar. Es una pena, pero las sensaciones no eran buenas. Le dije que no hacía falta forzar. No es una final”, comentó Xavi el pasado sábado, en la previa del Clásico de La Liga.

En Barcelona no lo quieren arriesgar y esperan que su recuperación se haga de la mejor manera para no sufrir una recaída.

No hay fecha de regreso para Pedri, pero todo indica que se perderá un mes de competición, un duro golpe para Barcelona que ha sabido cómo sacar sus partidos adelante sin su volante estrella.