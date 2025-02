Pedro Troglio sufrió su tercera derrota en la Liga de Argentina con el Instituto de Córdoba ¿Cómo va en la tabla?

El equipo de Troglio es séptimo en la tabla de posiciones en Argentina con siete puntos, gracias a sus dos victorias y un empate en los otros partidos. Está a siete unidades del líder Rosario Central y también de San Lorenzo.

“No merecimos perder. San Lorenzo nunca nos lastimó. Es claro que tienen un esquema con mucha gente atrás, se encontraron con el penal y después lo defendieron. No recuerdo una situación de San Lorenzo. No sufrimos durante 90 minutos y no nos llegó nada”, dijo el DT Pedro Troglio.