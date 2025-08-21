Brutal pelea entre aficionados de Independiente y la U de Chile: partido cancelado y el comunicado de la Conmebol

La violencia se tomó las gradas del Estadio Libertadores de América, de la ciudad de Avellaneda, a partir de los ataques con piedras y palos entre fanáticos de Universidad de Chile y de Independiente que ha dejado heridos graves, detenidos y la cancelación del partido de la Copa Sudamericana. El encuentro de vuelta correspondiente a los los octavos de final fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera en el minuto 48 cuando los equipos empataban 1-1.

Desde el final de la primera etapa, fanáticos del equipo visitante situados en la Tribuna Bochini Alta comenzaron a lanzar butacas y trozos de concreto extraídos de la estrustura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del los 'Diablos Rojos'. Entre los elementos que fueron utilizados para los ataques tambien se vieron baldones, palos, mampostería y hasta inodoros completos. Luego de varios minutos de inacción policial se decidió que los simpatizantes visitantes abandonaran su tribuna, pero con todavía cerca de 30 en la misma ingresaron los hinchas locales y se generó una brutal gresca.

Las autoridades han informado de que los choques han dejado un número indeterminado de heridos, muchos de gravedad. Luego de la cancelación del partido, el expediente pasó a la Unidad Disciplinaria de Conmebol que tomará la decisión final tras revisar todos los informes enviados por los veedores de la entidad sudamericana.

COMUNICADO DE LA CONMEBOL

"La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado. Así mismo, agrego que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones. Toda información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol". De esta manera, la Confederación Sudamericana de Fútbol aclaró la decisión de cancelar el partido y no solo suspenderlo temporalmente, como ocurre habitualmente. Esto implica que la reanudación queda descartada y el resultado del cruce quedará sujeto a una investigación disciplinaria sobre lo ocurrido en Avellaneda. Los informes preliminares con foco en las responsabilidades institucionales ya han sido elevados a la sede de la Conmebol en Asunción, donde se determinarán las eventuales sanciones.

COMUNICADO DE LA U DE CHILE