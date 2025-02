El ariete noruego se perdió ambos duelos. Vio la eliminación desde el banquillo en el Bernabéu y estuvo en los palcos del Etihad sufriendo la durísima derrota contra los ‘Reds’ que los deja sin esperanzas.

En ese contexto, Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, aseguró que la ausencia de Haaland ante Real Madrid había estado relacionada con que el delantero no quería cruzarse otravez con Antonio Rudiger.

Un periodista presente en la conferencia le comentó a Guardiola lo que dijo Carragher y el entrenador se quedó atónito. Pep preguntó si realmente el exjugador había dicho eso y cuando se lo confirmaron, respondió de forma aspera.

“Ay, Dios. ¿Jamie Carragher de verdad dijo eso? No puede creerlo. No me voy a reír. ¿Tú crees que Haaland no quería jugar ese partido?”, contestó el DT que se quedó unos segundos en silencio y luego remató.

“No es cierto, él estaba loco por jugar ese partido. Tuvo un problema en su rodilla y no pudo solucionarlo. Por eso no pudo jugar”, cerró.

Haaland, que se lesionó hace una semana en el duelo ante Newcastle, tampoco estuvo frente al Liverpool, por lo que Guardiola volvió a apostar por Omar Marmoush, pero el egipcio se fue en blanco en ambos encuentros.