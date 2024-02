Pep Guardiola revela su siguiente objetivo como técnico y la crítica a su etapa en Barcelona: “Todos quieren sacarte de la cima”

“Cuando comencé, no pensaba en ganar ligas, en ser campeón de la UEFA Champions League. Pensaba: si tengo trabajo, está bien. Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa. Una Copa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de 5, 10 ó 15 años, pero me gustaría disputar un Mundial como entrenador”.



No solo de esto habló en la entrevista, también recordó la dura etapa que vivió en sus inicios como entrenador del Barcelona, donde asegura que “Cuando llegué al Barca el 86% no me quería”.

Además, Pep fue muy crítico con la presión que reciben los técnicos de la élite: “Cuando llegas y estás allí, todos quieren sacarte de la cima. Si me ves después del Barcelona, te quieren quitar el crédito de por qué lo hiciste. Una vez es dinero, otra vez es Lionel Messi y sus compañeros, otra vez es que el Bayern siempre gana. Suelen dudar del valor, es normal. Cuando uno no gana, le quieren quitar la importancia. Los rivales quieren vencerte y los críticos quieren quitarte tu valor. Eso no es importante”.

El entrenador del City explicó sobre los críticos que “están ahí sentados mirándote, pero el que trabaja y puede hacerlo eres tú, no ellos. Si lo hago mal, me voy a casa. Con mis jugadores, mi equipo y mi club quiero demostrarlo. Cuando llegué al Barcelona El 86% no me quería. Decía: ‘Perfecto’. Es mejor llegar así que ‘ah, todo perfecto’. Convencer a uno, al otro. Prefiero que la gente dude. Necesito que no creas, me da una energía increíble. Demostrémoslo”, agregó.