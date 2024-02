“Si Pep Guardiola me llama iré caminando hasta allí”: Leyenda del United se ofrece para el Manchester City

“Depende, si Pep Guardiola entra y me lo pide , ¡caminaría hasta allí! Ves lo que Mikel Arteta está haciendo ahora (Arsenal FC) y creo firmemente que mucho de eso se debe a lo que estaba haciendo con Guardiola”, afirmó Rooney a través del podcast llamado Stick to Football.

Antes de iniciar su etapa en el Arsenal, Mikel Arteta fue asistente de Guardiola y su gran rendimiento en los gunners es gracias a todo lo que aprendió de Pep.

A Rooney no le ha ido bien en su ciclo como técnico.. El Derby County, el DC United de la MLS y el Birmingham City fueron los tres primeros equipos y en todos no rindió.

“Quiero volver a dirigir y quiero demostrar mi valía, ya sea en la Ligue Two, la Ligue One o Premier League.”Todo es experiencia: solo tengo 38 años, he tenido tres trabajos directivos. Tengo bastante experiencia, como en el Derby en administración, y fui a Estados Unidos”, agregó Rooney.