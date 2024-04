Pep Guardiola se hartó: “Pidió dejar el City durante dos años. Yo le dije que se quede, pero quería irse ¿Qué podíamos hacer?”

Y agregó: “Llevó dos temporadas diciéndome que quería irse, que quería marcharse y yo le decía que debía quedarse. Me respondía que se quería ir igual. “Yo me quiero ir, no quiero quedarme”, me decía. No puedo hacer nada con eso”,

Por su parte, Cole Palmer habló hace unas semanas con Sky Sports y reveló: “Mi intención nunca fue irme del Manchester City. Quería salir cedido un año, volver y estar listo para el primer equipo. Ellos me explicaron que no podía ir cedido; quedarme o salir traspasado. El Chelsea me llamó, dije que quería ir y estoy muy feliz de estar aquí. Me alegro de haber tomado esa decisión”.