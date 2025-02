Guardiola sorprende con su pronóstico ante Real Madrid en la Champions League: “Nuestras posibilidades son...”

“El margen de opciones para ganar en el Bernabéu, y todo el mundo sabe eso, sería de... no sé si llega al 1% o a cuánto, pero es mínimo”, afirmó Guardiola, dejando claro el difícil panorama que enfrenta su equipo.

El City, que dejó escapar la ventaja en el partido de ida, logró recuperarse con una victoria en la Premier League ante el Newcastle, pero Guardiola sigue siendo cauto sobre sus posibilidades en la Champions.

“Está claro que esta victoria nos ayuda y lo intentaremos en la medida de lo posible, eso seguro, pero esta no es la realidad del equipo. Jugando como hoy (ante Newcastle) no habríamos acabado en el puesto 22º en la Champions, eso está claro, pero hemos tenido actuaciones muy pobres y un buen partido como este no cambia la dinámica del día a día”, sentenció el entrenador.

A pesar del buen nivel mostrado en la liga inglesa, Guardiola reconoce que el resultado de la ida pone en desventaja a los suyos: “Está claro que es mejor viajar a Madrid con este resultado que con otra derrota en los últimos minutos. Pero nuestras posibilidades son mínimas porque el resultado de la ida no fue bueno. Cinco minutos antes del final íbamos 2-1 y la cosa era diferente. Con 2-3 las opciones son pocas, pero intentaremos aprovechar nuestras oportunidades y veremos qué pasa”.