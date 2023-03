Pepsi sigue rompiendo esquemas al traer la Copa de la UEFA Champios League a Honduras

Iván Aguilar, gerente de marca Pepsi, detalla que para tener la oportunidad de viajar a la semi y a la final de la UEFA Champions League, los usuarios deberán buscar los códigos en las taparroscas plateadas de Pepsi en las presentaciones de 6.5 onzas vidrio, 12 onzas vidrio, 500 mililitros PET no retomable, 11 litros PET no retornable, 1.25 litros PET no retornable, 2 litros PET no retomable y 3 litros PET no retornable.

Posteriormente, tendrán que ingresar el código y sus datos de forma gratuita por medio de WhatsApp al número 9327-2634 y seguir los pasos. De esta forma estarán participando en los sorteos electrónicos semanales de los premios que Pepsi tiene para su público.

Como parte de la promoción, es que los amantes del fútbol se tomaron fotografías con la copa de la UEFA Champions League, ayer martes en Diunsa Pedregal San Pedro Sula y este miércoles en Mall Galerías en Tegucigalpa. El único requisito es que comprés una Pepsi y la presentés y ese será tu pase para que podás tomar una fotografía con uno de los máximos trofeos de fútbol de Europa.