La petición especial de Toni Kroos antes de irse del Real Madrid y por qué anunció su retiro esta semana

“Las sensaciones eran diferentes hoy porque sabía que era mi último partido en el Bernabéu, quería disfrutar lo máximo posible y lo he hecho cada minuto. Como siempre. Juegas cada dos semanas aquí, pero es tan especial que lo voy a notar los próximos años cuando no lo tenga”, añadió.

KROOS SUFRIÓ POR SUS HIJOS

“He estado bastante fuerte hasta el momento que he visto a mis niños llorar y me ha matado”.

REAL MADRID

“Mis compañeros son un equipo especial, un buen grupo que siempre me ha dado el respeto que merecía y no son solo buenos jugadores, son buenas personas. Siempre me he sentido muy cómodo en el equipo”.