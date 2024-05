Real Madrid empató en su último partido de Liga y Toni Kroos dijo adiós al Bernabéu entre lágrimas

“No es fácil, sólo puedo decir gracias al madridismo, al club, a mis compañeros, al estadio... Siempre me he sentido en casa en estos diez años, no podía pedir más, han sido diez años inolvidables. Te vienes con una sensación diferente, sabes que es el último partido. Quiero disfrutar el máximo posible y he disfrutado mucho estos 86 minutos como siempre he disfrutado de jugar aquí. Juegas cada dos semanas aquí, pero notas que es especial, lo voy a notar en los próximos años que era especial”, expresó Kroos al final del encuentro.

“He estado fuerte hasta que he visto a mis niños, eso me ha matado”, reconoció el mediocampista. “Es un equipo especial, es un buen grupo, siempre me ha dado cada uno el respeto que merecía. Son buenas personas, muy buenas personas, me he sentido muy cómodo en este equipo”, cerró.