Piqué revela el verdadero motivo que lo llevó al retiro, ¿fue Xavi quien lo sacó del Barcelona?

Además de cómo fue madurando su decisión desde el inicio de la presente campaña. “Las sensaciones desde el inicio de la temporada no fueron las mejores en líneas generales. Vi que el parón era una oportunidad para tomar esa decisión. Siempre dije que cuando no me sintiese importante lo dejaría. El hecho de que hubiera lesiones en mi posición hizo que retrasara todo esto. Hubo partidos que no había jugado y después del partido tenía que entrenar... y me sentía desubicado. Hubo algún día que estuve a punto de ir al vestuario y decir: “Se acabó”, dice Piqué.

“La mañana de Pilsen es cuando le digo a Laporta que ya está. Se lo digo por mensaje. Ya lo habíamos hablando anteriormente en su casa. Acabamos con un abrazo y una risa. Me he ido muy feliz. Miro hacia atrás y veo que he hecho un viaje espectacular. Me he sentido un puto privilegiado. Jugar en el equipo de mi vida, ganarlo todo. No podía pedir nada más. He exprimido cada día de mi vida como si fuese el último. Espero seguir viviendo de esta manera. Tengo la oportunidad de vivir una vida que merece mucho la pena. Cada día me despierto y la primera frase que digo es que soy un privilegiado”, indicó.

Respecto a su despedida en el Camp Nou del pasado sábado en el triunfo ante el Almería, admitió que “fue espectacular” aunque a él “nunca” le han “gustado las despedidas”. “No me esperaba lo que pasó. Siempre he considerado que la despedida no tenía la importancia que luego me he dado cuenta que sí tiene. Te das cuenta lo que la gente te quiere y te aprecia. Odio las despedidas y yo quería irme de un día para otro. El partido estuvo bien y me fui muy muy feliz. El Barça muy bien. Creo que este año la Liga estamos ahí para competir seguro”, dijo.

Su carrera como futbolista profesional terminó el martes en El Sadar con una expulsión en el descanso. “Yo solo le dije (al árbitro Jesús Gil Manzano) ‘siempre eres tú’ porque había pitado un córner en contra que claramente todo el mundo vio que no era, un penalti en contra en el que habían hecho falta a Marcos Alonso y la expulsión de Lewandowski”, se justificó.