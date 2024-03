El duro mensaje de Pogba tras ser castigado por dopaje y lo que hará con la sanción: “Me han quitado todo”

Suspendido provisionalmente desde el 11 de septiembre tras un control positivo en agosto de 2023, después de un partido entre Udinese y Juventus de la primera jornada del campeonato italiano, en el que no participó, Pogba pidió una nuevo test, que confirmó menos de un mes más tarde la presencia de metabolitos de testosterona.

Pero, a los 30 años -31 el 15 de marzo- , no es seguro que el jugador, con contrato con la Juventus de Turín hasta junio de 2026 y que atraviesa desde hace varios meses un periodo muy complicado, pueda reponerse de este nuevo varapalo.

Por su parte, Pogba ha decidido apelar esta sentencia al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). “Nunca he tomado de manera consciente o deliberada” productos dopantes, señaló el jugador en Instagram.

“Hemos recibido la notificación del tribunal esta mañana”, indicó a la AFP una fuente interna de la Juventus, diciendo “tomar nota” de la decisión del tribunal. Contactado por la AFP, este último no ha respondido por el momento.

Pero fuera de los terrenos de juego, las cosas no fueron mejor para el futbolista de origen guineano. Fue retenido en marzo de 2022 por tres amigos de infancia y dos viejos conocidos del barrio donde los Pogba crecieron en Roissy-en-Brie, cerca de París, que pretendían hacerle pagar 13 millones de euros, haciendo intervenir a dos hombres encapuchados y con armas de fuego.

“He sido informado de la decisión del Tribunal Nacional Antidopaje y creo que el veredicto es incorrecto.

Estoy triste, conmocionado y con el corazón roto porque me han quitado todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional.

Cuando esté libre de restricciones legales, la historia completa quedará clara, pero nunca he tomado, a sabiendas o deliberadamente, ningún suplemento que viole las normas antidopaje.

Como atleta profesional, nunca haría nada para mejorar mi rendimiento mediante el uso de sustancias prohibidas y nunca he faltado el respeto ni he engañado a mis compañeros atletas y seguidores de ninguno de los equipos con los que he jugado a favor o en contra.

Como consecuencia de la decisión anunciada este jueves, recurriré ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo”.

El próximo paso de Paul Pogba será apelar ante el TAS de Lausana o ante el Tribunal Nacional Antidopaje de Apelación (CNA). Todo esto tras ser sancionado 4 años por dopaje, informa Sky Italia.