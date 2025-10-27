Sale a la luz el polémico vídeo del Día Despúes de Movistar donde resaltan Bellingham y Yamal: “Ni con Negreira”

Antes de las dos tánganas que finalizaron el clásico, el duelo dialéctico dejó perlas sobre el terreno de juego.Una de ellas, protagonizada por Bellingham. Tras una falta sobre Pedro González López 'Pedri', el inglés se burló del español imitando su queja llevándose las manos al cuello mientras se ríe.Y, tras esto, Bellingham escuchó cómo Pedri pedía roja para él, y el futbolista del Real Madrid le dedicó una frase, según reflejó el programa 'El Día Después' de Movistar, al árbitro principal, César Soto Grado: “Ni con Negreira”, haciendo mención a la investigación sobre los presuntos pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.Un Pedri cuya expulsión tras una entrada tardía a Aurélien Tchouaméni en el minuto 100 provocó la primera de las dos tánganas del clásico.Tras la acción, apareció de nuevo Vinícius, quien fue protagonista en el minuto 73 después de mostrar su enfado con su entrenador, Xabi Alonso, al ser sustituido.