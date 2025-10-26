Vinicius explotó en pleno Clásico y amenaza con irse del Real Madrid por Xabi: "¡Mejor me voy del equipo!"

Vinicius estaba protagonizando su mejor partido de la temporada en el Clásico contra Barcelona. El extremo brasileño generaba peligro por su costado izquierdo, pero todo se eclipsó cuando Xabi Alonso decidió sacarlo para darle entrada a Rodrygo a los 72 minutos. El joven '7' madridista se encargó de dejar claro su enfado. En su camino hacia el banquillo, Vini no pudo contener sus emociones y empezó a hacer gestos de rechazo hacia su propio entrenador.

"¿Yo? ¡Míster! ¿Yo?", se le podía escuchar al delantero de 25 años, que no estaba de acuerdo con salir del campo. "Venga Vini, host**", respondía Alonso desde la distancia. Vinicius evitó el saludo al técnico, y tras pasar por su lado, continuó con sus quejas: "¡Siempre yo! ¡Yo me voy del equipo! ¡Me voy, mejor, me voy!", lanzó el brasileño, según ha logrado capturar DAZN. Sebas Parrilla, asistente de Xabi Alonso, quiso tranquilizarlo cuando parecía dirigirse al banquillo para ver con sus compañeros el final del partido, pero Vinicius se marchó directo al vestuario, aunque volvió al banquillo minutos después.

Una relación Vinicius-Xabi que se tensa de nuevo, después de que en el inicio de temporada el brasileño fuera suplente en dos de los cinco primeros partidos, incluido el estreno de la Champions League. Y tras el Clásico, el técnico del Real Madrid habló de lo ocurrido. Sin querer entrar públicamente a valorar la reacción de su futbolista. "Me quedo con muchas cosas positivas del partido y de Vinicius. Lo hablaremos en el vestuario, no quiero perder el foco de lo importante. Vini ha aportado mucho al partido. Es una victoria importante, merecida e incluso corta que nos va a recuperar la sensación de equipo competitivo en partidos grandes. Lo de Vinicius lo hablaremos", sostuvo Xabi. "Dentro de la plantilla hay diferentes personalidades que tienes que tratar de forma diferente. Ahora disfrutaremos y en su momento lo hablaremos, dentro del vestuario", amplió el DT.