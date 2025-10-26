Vinicius explotó en pleno Clásico y amenaza con irse del Real Madrid por Xabi: "¡Mejor me voy del equipo!"

Un <b>Vinicius </b>que fue protagonista más allá del cambio, en las dos tánganas que cerraron el Clásico. La primera, tras la expulsión de <b>Pedri </b>en la que los integrantes de ambos equipos se encararon e, instantes después, tras acabar el partido, al continuar un pique que empezó <b>Carvajal </b>con<b> Lamine Yamal</b>.<b>Carvajal </b>le dijo a <b>Lamine </b>con un gesto: "Hablas mucho". Y <b>Vinicius</b>, mientras el '10' azulgrana se iba al camerino, entró en acción repitiéndole lo mismo. <b>Yamal </b>lo invitó a continuar dentro del vestuario y el brasileño tuvo que ser sujetado por el cuerpo técnico.