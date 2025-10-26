Xabi Alonso le envía mensaje a Vinicius tras su enfado en el clásico y la respuesta a Yamal: "Estas cosas..."

Descartó Xabi Alonso que las declaraciones de Lamine Yamal hayan aumentado la motivación de sus jugadores y se centró en lo deportivo, restando importancia a la tangana final."Es la tensión de un partido importante para los dos equipos, de un resultado muy ajustado. Hemos tenido que defender pero no hemos sufrido muchas ocasiones. Lo llevo como la tensión del momento, lo interpreto con normalidad y creo que no hay que hacer demasiadas lecturas ni darle demasiada trascendencia a momentos de tensión. Es fútbol, son los clásicos y hubo momentos en los que pasó de todo pero esto sigue", recordó.Celebró Xabi la vuelta de la mejor imagen de Jude Bellingham, asistente en el primero y goleador en el segundo gol madridista."Vimos ante la Juve como hoy y en Getafe que ha hecho tres muy buenos partidos. Sabíamos que antes del último parón necesitaba un poco de tiempo, minutos para tener sensaciones. Ha ido mejor de lo que esperábamos tras no ir con la selección en el último parón. Jude es un jugador de sensaciones, de enganchar y ha hecho muy buenos partidos", ensalzó<b>Sobre el enfado de Vinicius:: </b>"Me quedo con muchas cosas positivas del partido, muchas cosas buenas de Vini pero no quiero perder el foco. Esto son cosas que las hablaremos y dentro del gran partido que ha sido Vini también ha aportado