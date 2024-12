Eriberto contó que no presenció el incidente que le costó la vida Geral. “Yo, cuando vi, mi nieto ya lo estaban tirando para adentro de un auto para llevárselo. Me lo asesinaron mal. Es un niño que no se merecía esto”, aseguró.

“Nos mató a todos, a todo el barrio... acá en el barrio era querido, no había nadie que no lo quisiera a Geral, porque era un joven sano, que no tenía maldad para nada, al contrario, él vivía riéndose y era todo sonrisas. La vida de él era una sonrisa”, cerró Eriberto.