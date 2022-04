¡Remezón en Inglaterra! Salah sorprende y se pronuncia sobre si renovará o no con Liverpool: “No todo es sobre dinero”

Botines de oro en Inglaterra, multiples nominaciones al Balón de Oro y The Best , una Premier League junto a otra Champions , además del reconocimiento mundial, es lo que ha logrado Mohamed Salah en el Liverpool donde su futuro está en el aire.

Sin embargo, su situación contractual mantiene el mundo del fútbol en la expectativa, pues así como lo mencionó a principio de temporada, Salah aún no define si se quedará o no en Anfield Road.

Mohamed, así como su agente Abbas Issa, no está convencido de la oferta de renovación que le ofrece el Liverpool, que optaría por venderle en el próximo mercado de verano para obtener ganancias de su ficha y evitar su salida a coste cero como agente libre, pues a partir del 1 de enero del 2023 el jugador tendrá la libertad de negociar su futuro con cualquier equipo.

Al principio, se mencionaba que la inconformidad del futbolista por llegar a un acuerdo provenía de la masa salarial que percibiría, aunque recién se mencionó que estaría ganando 100 mil libras por semana, mismo pago que percibe Cristiano Ronaldo en el Manchester United.

Sin embargo, esto es algo que Salah recién ha descartado tras pronunciarse en el programa FourFourTwo sobre su futuro. ¿Renovará? Esto respondió.

“No lo sé, todavía me queda un año”, mencionó el egipcio, que profundizó. “Creo que los fans saben lo que quiero, pero en el contrato, no todo es sobre el dinero. Así que no sé. No puedo decirte exactamente”.