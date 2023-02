¡Tensión en París! Estalla una guerra en el vestuario del PSG antes de enfrentar al Bayern Múnich por la Champions League

Pero eso no es todo. Y es que tras el choque contra el Mónaco , tanto Neymar como Marquinhos se enfrascaron con el director deportivo, Luis Campos , durante varios minutos porque los jugadores fueron duramente criticados por su desempeño, según desvela el diario L'Equipe .

No podrán contar ni con Kylian Mbappé ni, en principio, con Leo Messi , dos de los mejores jugadores de la plantilla por molestias físicas. A esta situación hay que sumarle la mini crisis de juego y resultados que atraviesan en la actualidad.

Marquinhos también discutió con Donnarumma. El central le pidió a sus compañeros que no fueran a saludar a los ultras desplazados a Mónaco y el italiano no hizo caso, se acercó y se llevó una ovación. Todo esto tras ser acusados de “falta de compromiso y agresividad”, motivo por el que el brasileño no quería acercarse.

El que se llevó la peor parte fue Hugo Ekitiké. Una vez terminado el duelo y consumada la derrota, Neymar le recriminó varias acciones dentro del partido, provocando otro momento de tensión en el camerino.