$!El primer caído en París: se va del PSG a final de temporada y el club buscará reemplazarlo por Dembélé

Y es que Di María tiene un acuerdo de palabra con el PSG para que pueda renovar por un año más, pero la entidad no tiene intenciones de hacer efectiva esa ‘cláusula’ y el jugador deberá buscar otro sitio.

Así lo confirma este miércoles Le Parisien . El diario parisino asegura que el argentino, que lleva siete años en la institución, no será renovado, pues la directiva no contempla extender su contrato, por lo que será una de las bajas que anunciará el equipo cuando finalice la temporada.

Pero esta no sería la única sorpresa dentro del caso. Su reemplazo podría ser nada menos que el polémico Ousmane Dembélé . El galo no quiere continuar en el Barça y podría regresar a su país para volver a hacer dupla con Messi .

‘‘Este (el de Dembélé) era uno de los casos que teníamos sobre la mesa. Se hizo una inversión elevada en su día y el jugador tenía un salario importante. Lo de Dembélé ha sido una de esas situaciones... Le hicimos una oferta buena y él dijo que la consideraba buena, que el problema no era económico... Y resultó que al final era un tema económico’’, decía Laporta a principios de febrero.

‘‘Ahora lo tenemos en la plantilla y Xavi está trabajando el presente inmediato y el de medio término. Si es un jugador que no tendremos la temporada que viene, ya me dirá. Parece que tiene un acuerdo con otro club y no sé qué piensan, pero nosotros miraremos el interés del club”, añadía el presidente azulgrana.