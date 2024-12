¿Quién es Álvaro Fidalgo? El futbolista naturalizado que suena para jugar con la Selección Mexicana

El español Álvaro Fidalgo, centrocampista del América mexicano, afirmó este martes que desde hace meses obtuvo la nacionalidad mexicana, pero no por ello tiene como objetivo ser seleccionado nacional por este país.

“Sí, soy mexicano, pero no de ahora. Hace ya un montón de meses que se dio, pero no pensé que tenía que decirlo al público. Lo de la selección (mexicana) es otra cosa, son cosas de las que no hay nada qué hablar”, afirmó el jugador de 27 años en conferencia de prensa.