"Estaba prácticamente todo listo para ir", pero "por suerte mi pasaporte no llegó" , reveló el delantero de ascendencia italiana en una entrevista en el canal de Youtube de la periodista Isabela Pagliari .

Raphinha confesó que la 'Azzurra' le presentó un proyecto "increíble" y que casi acepta ir convocado para la Eurocopa de 2020, que se disputó un año después debido a la pandemia de covid-19 y que precisamente ganó Italia tras imponerse en la tanda de penaltis a Inglaterra.

"En aquella época, personas de la selección italiana me llamaban. Jorginho (brasileño naturalizado italiano) me llamaba constantemente. La comisión técnica italiana tenía un proyecto increíble para mí, algo que realmente me llamó la atención", relató el jugador que en octubre de 2020 fue traspasado por el Rennes francés al Leeds United inglés.

Sin embargo, contó que siempre tuvo la "esperanza" de ser convocado con la Canarinha.