No gustará para nada a los de Real Madrid: Toni Kroos señala al mejor futbolista del mundo y es del Barcelona

"Es un jugador al que se echa de menos cuando no juega, contra quien sea. No solo marca goles, sino que también da asistencias. Te da soluciones. He visto lo que está haciendo Pedri esta temporada, y solo en la Champions League, supera a 52 rivales por partido. En la Liga, la cosa es aún más extrema: supera a 59 rivales por partido. Supera a 11 o 12 defensas por partido, lo más difícil para un centrocampista", sentencia el exjugador del Real Madrid .

Kroos cree que el Barça extraña mucho a al joven mediocampista español cuando no juega porque "es el mejor del mundo. Pedri es uno de los pocos centrocampistas que tiene el don de superar a alguien con el regate en espacios reducidos. Un jugador como Pedri te ayuda en todas las fases del juego", dijo el alemán, que explica la sensación que tuvo cuando jugó contra él.

El alemán recordó el último enfrentamiento directo que tuvo contra Pedri. "Lo experimenté yo mismo, especialmente una vez. Nos demolieron en casa. Una o dos veces, pensé que podría llegar a él, porque Pedri no se ve muy rápido, pero dribla por todas partes, y ni siquiera pude detenerlo con una falta".

"No parece rápido pero entonces empieza a driblar, piensas que al menos cometerá un error, pero no. No se parece a Messi, por ejemplo, a quien se le ve moviéndose a una velocidad increíble. Pedri no parece rápido, pero lo es. Es rápido porque su movimiento es increíblemente ligero", concluye el alemán.

El respeto de Toni Kroos hacia Pedri no es nuevo. Durante la Eurocopa 2024, en un partido entre España y Alemania, una entrada fortuita del alemán provocó una lesión en la rodilla del jugador español.