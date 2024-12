Toni Kroos revela quién lo contactó para fichar por Real Madrid luego de ser campeón del Mundo en 2014: “él me motivó”

“Ancelotti me trajo al Madrid en 2014. Me quería mucho después del Mundial. Venían de ganar la Champions y me dijo que quería llevar al equipo al siguiente nivel. No fue fácil dejar el Bayern Múnich, pero él me facilitó las cosas y me motivó. Siempre hemos tenido una relación especial, y me gusta la idea de que mi etapa en el Madrid empezó y acabó con él”, expresó Kroos.

El futbolista alemán también admitió que el retorno de Ancelotti tomó por sorpresa al vestuario madridista. “Para ser justos, no lo esperábamos, pero fue una gran noticia para todos nosotros. Muchos, como Carvajal, Marcelo, Modric, Ramos y Nacho, los jugadores más experimentados, ya habíamos trabajado con él”, destacó el exmediocampista.

Durante la charla, Kroos confesó que recibió ofertas de equipos italianos mientras militaba en el Real Madrid, pero nunca consideró dejar el club blanco: “Hubo interés de clubes de la Serie A cuando jugaba en España, pero el Real es el Real. Siempre me ha gustado el fútbol italiano, pero no pensé en cambiar de equipo”, comentó.

Por último, el exfutbolista de la selección alemana se permitió imaginar dónde encajaría mejor en el fútbol italiano. “Es difícil elegir porque no conozco el entorno interno de los clubes, pero ahora mismo no me vería mal en el Inter. Juegan con confianza y tranquilidad, intentando dominar el juego, son realmente fuertes”, concluyó el exfutbolista.