“Real Madrid es un club pequeño; creen que todo gira en torno a ellos y no respetan nada. Es francamente repulsivo”

Al darse cuenta que su estrella, Vinicius Junior , no iba a ganar el premio, decidió que toda su expedición no iba a viajar a París, una actitud caprichosa a pesar de que Carlo Ancelotti (mejor DT) y Kylian Mbappé (premio Gerd Muller) iba a recibir galardones.

Real Madrid sigue siendo el blanco de todos y no por su color. El equipo blanco está siendo muy criticado la última postura que tuvo en el Balón de Oro 2024 que ganó Rodrigo Hernádez.

Su actitud ha sido tema de cuestión, pero hay una opinión en concreto que está destruyendo a la casa blanca, se trata de Raymond Domenech, el ex seleccionador de Francia.

En una entrevista con GOAL , Domenech fue contundente y dejó varios dardos: “Se dice que el Real Madrid es un gran club, y el propio Real Madrid quiere que se diga que lo es. Mientras tanto, resulta que es un club pequeño. Muy pequeño. Lo que hizo es absolutamente patético. Mostraron falta de respeto al fútbol, a los demás participantes de la gala y a los ganadores. Es francamente repulsivo”.

A Domenech no le gustó nada la actitud del Real Madrid: “Terrible, repito, pésima conducta de un club que dice ser grande. Deben comprender que el mundo del fútbol no gira en torno a ellos. El Real tiene una camiseta blanca, pero ayer, en mi opinión, esta camiseta estaba muy manchada. No hay ninguna excusa...”.