La reacción de Ancelotti tras el nuevo empate del Real Madrid, ahora ante Las Palmas ¿Cuál es el problema del equipo?

Real Madrid empató 1-1 en su visita a Las Palmas por la tercera fecha de la Liga de España y Carlo Ancelotti habló ante los medios tras este nuevo resultado adverso. El entrenador del Real Madrid dice que es él quien debe buscar una solución para el equipo termine funcionando y no son los jugadores.

“No veo falta de carácter o actitud. Simplemente, a veces no encuentras la mejor manera de jugar”, expresó Ancelotti. Real Madrid es quinto en la tabla de la Liga de España con cinco puntos, a cuatro del líder Barcelona en apenas tres fechas.

La conferencia de prensa de Ancelotti

¿Cómo ha sido el descanso? ¿Se ha enfadado mucho? No, no. Ha sido un mal primer tiempo... eso está claro. Nos cuesta encontrar portería en estos momentos y, como no tenemos un buen equilibrio, ni tenemos fácil recuperación, ni rápida circulación... sufrimos. Ha sido similar a Mallorca, no he visto mejoría. Toca buscar una solución rápida; y la vamos a encontrar.

Preocupa más haber perdido 4 puntos o que no funciona el equipo Nos cuesta encontrar la solidez de la temporada pasada, está claro. Pero no debemos buscar excusas. El calendario aprieta y toca reponerse rápidamente, porque el domingo ya hay otro partido. Yo tengo que tener más clara la estrategia, para dar claridad a los jugadores. Nos está costando más de lo que se podía pensar... toca trabajar y concentrarse en a dónde queremos ir. Afortunadamente estos tres partidos me han mostrado muchas cosas que no están saliendo bien. Y toca corregirlas. ¿Algo que echar en cara a los jugadores? ¿Es un problema físico o futbolístico? Detecto problemas futbolísticos. El juego es lento, no hay mucha movilidad y los delanteros reciben con los equipos rivales ya cerrados. Sin balón dejamos espacios entre líneas, nos cuesta ser compactos. El diagnóstico es claro. Ahora, buscar soluciones.

¿Qué solución hay para el equipo? Una que tengo que buscar yo, no los jugadores. Cuando hay un problema, es el entrenador quien debe asumir la responsabilidad de buscar una solución. Lo haré. Que el equipo vuelva a jugar bien, a ser sólido. ¿Habrá más fichajes? Está cerrada. Cuesta presionar... ¿Cómo se arregla? Con el bloque medio, no somos compactos. Hay mucha distancia entre líneas, demasiada. La presión alta la hicimos bien, obligando a balones largos; pero toca mejorar el bloque medio.