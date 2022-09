‘‘Me iría gratis al Real Madrid para ser suplente de Benzema, siempre quise jugar de blanco’’

‘‘No. En realidad nunca estuve. Siempre que el Real Madrid me quiso estuve con contrato en el Athletic Club... el Athletic en ningún momento me quiso soltar ni el Madrid pagar mi cláusula en aquel momento”, explicó Llorente .

Su actualidad

Con paso por clubes como Athletic, Juventus, Sevilla, Swansea, Tottenham, Nápoles, Udinese y Eibar, el atacante actuamente se encuentra sin equipo, pero todavía no piensa en la retirada.

‘‘Las cosas no salieron como me hubiese gustado con el Athletic. Despedirme del club en el que crecí... desde los 12 años hasta los 28. Lo siento como mi casa. Me da mucha pena el no haber vuelto y acabar bien. Las cosas salieron así, pero estoy feliz de la carrera que he tenido’’, dijo Llorente sobre su etapa en San Mamés.

El Eibar ha sido el último equipo de su carrera y todavía tiene ganas de seguir compitiendo. ‘‘No sé qué pasará en el futuro. Tengo ganas de seguir, aunque lleve tres meses parado. Sigo entrenando, buscando algo que me ilusione. Si no, ya buscaremos otra cosa que me llene’’, sentenció el campeón del mundo.