Alexander Arnold llega como un galáctico, pero tomó una decisión que ha sorprendido a propios y extraños con el argentino campeón del mundo en Qatar 2022.

Arnold antes de llegar al Madrid alababa al Barcelona, aquí recordamos sus palabras: "Además de Liverpool, mi otro equipo favorito, es el FC Barcelona. Siento que tienen los mismos valores y creencias que el Liverpool, les gusta sacar jugadores de la cantera. Crecí viendo a Messi y ese equipo especial del Barcelona con Iniesta, Xavi, Henry y Eto'o...", declaró hace unos años el británico.

No todo quedó en eso, estas fueron otras palabras: "¿El rival más complicado? Tiene que ser Messi, para mí. El mejor contra el que he jugado y el mejor en toda la historia del juego. ¿Maradona? Nunca vi a Maradona, así que no lo sé. No puedo imaginar a alguien mejor que él, mi cerebro no puede comprenderlo. No hay manera que alguien pueda ser mejor que él".

Y para seguir alabando dijo: "Simplemente es una sensación diferente cuando juegas contra él que contra cualquier otro jugador. Siempre estás en alerta roja cuando la pelota está cerca de él. Creo que es muy raro para un jugador tener esa clase de sensación. Por esa razón, tengo que decir que él. Pienso que en muchos aspectos del juego es el mejor. Puede hacer prácticamente lo que quiera dentro de una cancha de fútbol. Por esa razón es el mejor", comentó sobre lo que pensaba de Lionel Messi.

Ahora que es jugador del Real Madrid, Arnold ha decidido borrar al argentino de sus seguidores, cosas que no ha pasado por alto para muchos.