Confirmado: Real Madrid tomó una rotunda decisión con la posible vuelta de Sergio Ramos

El presidente del Real Madrid no está interesado en un regreso de Ramos . En Valdebebas se comenta que la relación entre ambos no habría terminado de la mejor forma luego de no llegar a un acuerdo por la renovación de contrato y la salida posterior al PSG .

Sin embargo, ninguno de estos rumores se ha concretado y esa misma línea siguen en Real Madrid . Según confirma el diario AS , el defensor español no está en los planes de Carlo Ancelotti y mucho menos de Florentino Pérez , que ha decidido cortar las especulaciones de raíz.

Por otra parte, la misma fuente señala que los blancos sí valoran la llegada de un defensor en el mercado de inivierno. “Sergio Ramos no volverá al Real Madrid. Está decidido. Pero un central vendrá en enero”, apuntan.

“La cúpula, casi por unanimidad, ha decidido que no. Que Ramos no volverá. Se considera que es un capítulo cerrado y que, lo mejor, es dejar su figura donde quedó. En lo más alto. Ramos no regresará al Real Madrid”, añade el diario AS.

Sergio Ramos se sigue entrenando en solitario esperando por firmar el que podría ser el último contrato de su carrera. Todavía no piensa en el retiro, ya que su deseo es volver a las canchas y demostrar que todavía tiene calidad para aportar.