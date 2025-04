Un referente del Real Madrid quedó muy dolido por la caída ante Barcelona: "Esto me da bronca, siento que les fallo"

Fede Valverde quedó muy tocado por caercontra el Barcelona en la final de la Copa del Rey. El volante uruguayo disputó los 120 minutos de la prórroga, corrió hasta más no poder y la afición merengue le reconoció su trabajo a pesar de la durísima derrota en La Cartuja (3-2).

“Volvió a pasar. Y seguramente volverá a pasar muchas veces más, porque es el camino que estamos construyendo y es normal que uno caiga después de tantos kilómetros. Me entristece, me genera bronca, impotencia. Siento que les fallo”, escribió Valverde.

"Está siendo un año complicado, física y mentalmente muy duro, pero un día fui claro: 'hasta que no me den más las piernas’. Este club no merece menos”, añadió el jugador.

Un Fede Valverde que finalizó su publicación con un mensaje alentador para el futuro. “Volveremos, seguiremos y ahí estaré dejando todo por el respeto que merece el Madrid, su gente y todo lo que conlleva jugar en el equipo más ganador de la historia. Gracias".