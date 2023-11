Golpe a Pep Guardiola: Real Madrid se olvida de Mbappé y va en serio por jugadorazo del Manchester City

En marzo del 2023, City hizo oficial la extensión de contrato de Álvarez hasta junio del 2028. “No puedo pedir más. Es un Club que cuidad de sus jugadores y me he sentido apoyado todo este tiempo. Ahora estoy centrado en mejorar y ayudar al equipo a ganar torneos”, aseguró Álvarez. El punto es que no tendría cláusula de salida.