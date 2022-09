¡A madrugar! Hora y canal para ver este domingo el Real Madrid-Mallorca por la liga española en el Santiago Bernabéu

El capitán merengue se lesionó el martes en Glasgow y no estará para el duelo contra el Mallorca en el Santiago Bernabéu.

Con un pleno de cuatro victorias en cuatro partidos de LaLiga y tras haber empezado con goleada su andadura en la Champions League al vencer 0-3 al Celtic , el Real Madrid quiere mantener su racha positiva, aunque cuenta con la baja sensible de su goleador Karim Benzema.

Ancelotti adelantó en la rueda de prensa previa que Eden Hazard suplirá a Benzema. ‘‘Puede que Hazard no tenga la racha de goles que Karim porque hace mucho tiempo que no juega. No le voy a pedir que marque goles, sino que juegue como contra el Celtic y mantener una buena actitud ofensiva’’, explicó el DT.

Por su parte, el Mallorca comenzó la jornada undécimo con 5 puntos. Muriqi, con dos tantos, es su máximo goleador. Otro jugador a tener en cuenta será Kang In Lee, quien ha sumado una diana y dos asistencias.

Posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Modric, Tchouaméni, Camavinga; Fede Valverde, Vinicius y Hazard.

Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Valjent, Raíllo, Copete, Costa; Grenier, Battaglia, Dani Rodríguez, Kang-In Lee y Muriqi.

Horario: 6:00 AM de Honduras.

Transmisión: Sky Sports y DirecTV.