La baja sensible que tendrá el Real Madrid para el último y decisivo partido de la fase de liga en la Champions League

‘ Vini ’ no podrá jugar el último encuentro de la actual fase de la Liga de Campeones con el Real Madrid y llegará limpio de tarjetas para las eliminatorias.

Por esta sanción, unida al segundo partido que tiene que cumplir en LaLiga EASports tras su expulsión en Mestalla, Vinícius no volverá a jugar un encuentro con el Real Madrid hasta el 1 de febrero, en la visita al campo del Espanyol.

El brasileño Vinícius se mostró sorprendido tras ser elegido el mejor jugador del triunfo del Real Madrid ante el Salzburgo, en un reconocimiento que pensó que iría para Rodrygo o Jude Bellingham, y se mostró “contento con los goles”, por su doblete “hasta jugando mal”.

“Tenía la sensación de que no he podido hacer un buen partido por la primera parte, recibí una tarjeta que me deja fuera del próximo partido. Gracias por los que han votado por mí, creo que Rodrygo lo merecía por el partido que ha hecho, Jude también. Estoy contento con la victoria y con los goles hasta jugando mal”, dijo siendo crítico.

Vinícius celebró uno de sus goles haciendo con sus manos el gesto de 100, por los goles que según la estadística del Real Madrid ha marcado con el conjunto madridista. Una vez más dejó claro cual es su sueño en un mensaje para ofertas millonarias desde Arabia Saudí.