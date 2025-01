“Somos mejores sin Mbappé y lo hemos demostrado; ¿Messi y Neymar?, lo recordaré toda mi carrera”

Kylian Mbappé salió del PSG como una auténtica leyenda de PSG, a pesar de que no pudo ganar la Champions League. El francés, entre otras cosas, es el máximo goleador de la historia de ese club.

Su salida generó muchas opiniones, pero a día de hoy la que más retumba es la de uno de sus ex compañeros, Vitinha. El crack portugués de 24 años dio una entrevista a The Times y aseguró que no lo extrañan.