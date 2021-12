Hora y dónde verlo: “Choco” Lozano quiere conquistar otra vez el Santiago Bernabéu en el Real Madrid vs Cádiz

Real Madrid tiene una dura vista el domingo en el estadio Santiago Bernabéu, el conjunto de Ancelotti recibe al Cádiz del hondureño Antony Lozano.

El “Choco” quiere volver a marcar contra los blancos, ya lo hizo en dos ocasiones, con la camisa del Girona y también con la cadista la campaña pasada.

Real Madrid llega plagado de bajas, el número asciende a siete entre diferente circustancias, lesiones y contagios de Covid-19. El DT merengue confirmó que Hazard sería titular.

“Mañana (domingo) es titular. Va a jugar porque ha entrenado bien y lo merece. No por las bajas. Ha trabajado muy bien. No ha cambiado mentalmente. Su problema es que no siempre se ha podido entrenar al 100%, como ahora lo hace”, explicó Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido.