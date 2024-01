Real Madrid y Mbappé como agente libre comienzan su cuenta regresiva, es ahora o jamás lo será

Lo que sí es real a la fecha y no da margen a la especulación, es que en el Real Madrid le harán una oferta definitiva al atacante, aunque esta tiene caducidad al 15 de enero de este 2024, dejándole claro al galo que no le van a esperar hasta el final de la temporada.

En todo esto, está claro que el club parisino no solo no arrojará la toalla con Mbappé, si no que hay cierto optimismo con la continuidad de su gran estrella para los próximos dos o tres años. Eso es lo que asegura el club Francia que sí ve a Mbappé quedándose en París y no marchándose a Madrid.

Mientras todo eso pasa entre Real Madrid y PSG, en Inglaterra, aseguran que el Liverpool no se ha olvidado de Mbappé y podría entrar en la carrera por su fichaje para el próximo verano. Klopp ya quiso al jugador en anteriores ocasiones y los medios ingleses ven al Liverpool yendo con todo a por Mbappé.